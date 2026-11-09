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Politică

COP31 va începe în Turcia, în contextul în care obiectivele climatice sunt puse sub presiune de război şi de inteligenţa artificială

r Scris de roxana popa, redactor
COP31 va începe în Turcia, în contextul în care obiectivele climatice sunt puse sub presiune de război şi de inteligenţa artificială
Aosom
Reprezentanţi din aproape 200 de ţări se vor reuni luni pe coasta mediteraneană a Turciei pentru două săptămâni de negocieri privind clima

Sursa: Stiri Pe Surse

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