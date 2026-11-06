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Politică

Copiii care devin „terapeuții” părinților pot plăti un preț greu la maturitate. Ce arată un nou studiu

b Scris de bianca dobrescu
Copiii care devin „terapeuții” părinților pot plăti un preț greu la maturitate. Ce arată un nou studiu
Aosom
Copiii care ajung să-și consoleze părinții și să se simtă responsabili pentru problemele lor emoționale pot resimți efectele și la maturitate. Un studiu recent asociază această inversare a rolurilor cu simptomele depresive.

Sursa: Adevarul

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