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Politică

Copiii sub 15 ani ar putea avea interzis pe rețelele sociale. Proiectul de lege a trecut tacit de Senat

c Scris de claudia nițoi
Copiii sub 15 ani ar putea avea interzis pe rețelele sociale. Proiectul de lege a trecut tacit de Senat
Aosom
Copiii sub 15 ani riscă să nu mai aibă acces la rețelele sociale. Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR a trecut tacit de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților.

Sursa: Stirile Pro.tv

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