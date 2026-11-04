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Politică

Coreea de Nord anunță testarea unui nou sistem de rachete antiaeriene

p Scris de petre apostol
Coreea de Nord anunță testarea unui nou sistem de rachete antiaeriene
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Coreea de Nord a testat miercuri un nou sistem avansat de rachete antiaeriene, a anunțat agenția oficială de presă KCNA, într-o perioadă marcată de intensificarea activităților militare și a testelor de armament ale Phenianului.

Sursa: Mediafax Ro

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