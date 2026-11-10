Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027

Coreea de Nord a anunţat marţi că intenţionează să desfăşoare o nouă torpilă de mare viteză la începutul anului 2027, la o zi după efectuarea unui test cu acest proiectil subacvatic, pe fondul tensiunilor intercoreene şi înaintea turneului asiatic al preşedintelui american Donald Trump.

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