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Politică

Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027

a Scris de ana petrescu
Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027
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Coreea de Nord a anunţat marţi că intenţionează să desfăşoare o nouă torpilă de mare viteză la începutul anului 2027, la o zi după efectuarea unui test cu acest proiectil subacvatic, pe fondul tensiunilor intercoreene şi înaintea turneului asiatic al preşedintelui american Donald Trump.

Sursa: Digi24

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