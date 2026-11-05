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Politică

Coreea de Nord testează noi rachete. Ce spune Phenianul despre reluarea discuțiilor cu SUA (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Coreea de Nord testează noi rachete. Ce spune Phenianul despre reluarea discuțiilor cu SUA (DCNews)
Aosom
Coreea de Nord a testat un nou sistem de rachete de apărare antiaeriană, desfășurând inclusiv un (…)

Sursa: Ziar.com

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