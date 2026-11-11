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Politică

Coreea de Sud condiţionează legăturile cu Ucraina de respectarea înţelegerilor, după ce Zelenski a dezvăluit un secret

c Scris de cristian anton
Coreea de Sud condiţionează legăturile cu Ucraina de respectarea înţelegerilor, după ce Zelenski a dezvăluit un secret
Aosom
Coreea de Sud condiţionează legăturile cu Ucraina de respectarea înţelegerilor, după ce Zelenski a încălcat un acord de confidenţialitate și a dezvăluit că doi prizonieri de război nord-coreeni au fost transferați la Seul.

Sursa: Stirile Pro.tv

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