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Politică

Coreea de Sud își extinde misiunea militară în Orientul Mijlociu. Pregătiri pentru deminarea Strâmtorii Ormuz: anunțul Seulului

d Scris de dana bărăgan
Coreea de Sud își extinde misiunea militară în Orientul Mijlociu. Pregătiri pentru deminarea Strâmtorii Ormuz: anunțul Seulului
Aosom
Seulul schimbă strategia și anunță, prin Ministerul Apărării din Coreea de Sud, că va trimite un avion de patrulare maritimă, dar şi o echipă de deminare în apropierea Strâmtorii Ormuz, în cadrul unei misiuni menite să contribuie la asigurarea circulaţiei pe această rută maritimă strategică intens disputată de Iran și Statele Unite, relatează AFP și agenția oficială de presă sud-coreeană Yonhap.

Sursa: Realitatea

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