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Politică

„Costă securitatea, dar fără securitate e și mai rău”. Luca Niculescu, despre apărarea României: Există un progres, dar trebuie să facem mai mult

i Scris de ioana târziu
„Costă securitatea, dar fără securitate e și mai rău”. Luca Niculescu, despre apărarea României: Există un progres, dar trebuie să facem mai mult
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Premierul Luca Niculescu a transmis că deși România a înregistrat progrese în domeniul apărării, țara trebuie în continuare să „facă mult mai mult”.

Sursa: Mediafax Ro

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