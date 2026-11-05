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Politică

Costul unui soldat american: De ce vrea România să plătească

d Scris de deutsche welle
Costul unui soldat american: De ce vrea România să plătească
Aosom
România negociază cu Statele Unite costul menținerii militarilor americani pe teritoriul țării într-o perioadă în care războiul se apropie tot mai mult de coasta autohtonă. Care sunt avantajele și riscurile?

Sursa: Adevarul

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