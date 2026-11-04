„Creierul” procesului de retragere a trupelor americane din Europa ajunge la București. Elbridge Colby va fi primit de Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte miercuri pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, despre care s-a scris că se află printre oficialii Pentagonului care au solicitat în ultima perioadă mai multor ţări membre NATO să-şi modereze discursul cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia. Oficialul american s-a întâlnit recent şi cu consilierul prezidenţial Marius Lazurca, aflat într-o vizită în SUA.

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