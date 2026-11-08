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Politică

Crește numărul primarilor care îl susțin pe Alin Tișe la ședia PNL

z Scris de ziua de cluj
Crește numărul primarilor care îl susțin pe Alin Tișe la ședia PNL
Aosom
Un număr de zece primari PNL din județul Maramureș îl susțin, deja, pe președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, la șefia partidului la viitorul congres.

Sursa: Ziua De Cluj

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