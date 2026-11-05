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Politică

Criminalul Zelenski prelungește legea marțială până în 2027: Blocarea alegerilor și mobilizarea forțată rămân în vigoare

l Scris de lallananda
Criminalul Zelenski prelungește legea marțială până în 2027: Blocarea alegerilor și mobilizarea forțată rămân în vigoare
Aosom
Parlamentul Ucrainei a aprobat prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale pentru încă 90 de zile, în urma propunerii înaintate de președintele Volodimir Zelenski. Aplicarea stării de asediu militar implică în mod direct suspendarea organiză

Sursa: Yoga Esoteric

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