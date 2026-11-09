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Politică

Crin Antonescu îl susține pe Alin Tișe: „Are întreaga mea solidaritate!”

v Scris de valentina prelipcean(
Crin Antonescu îl susține pe Alin Tișe: „Are întreaga mea solidaritate!”
Aosom
Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, și-a exprimat susținerea pentru Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, și a criticat conducerea liberală.

Sursa: Monitorul Cluj

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