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Politică

Crin Antonescu: Scandalos. Georgescu e dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe

a Scris de anca flondor
Crin Antonescu: Scandalos. Georgescu e dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe
Aosom
Crin Antonescu nu înțelege de ce Călin Georgescu este tratat precum un criminal în serie. Fostul lider PNL critică măsurile luate în dosarul fostului candidat la alegerile prezidențiale

Sursa: Stiri Pe Surse

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