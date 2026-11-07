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Politică

Cristela Georgescu acuză că presa a primit înaintea avocaților motivarea arestării preventive a soțului său: „O insultă la adresa dreptului de apărare”

o Scris de oana ababei
Cristela Georgescu acuză că presa a primit înaintea avocaților motivarea arestării preventive a soțului său: „O insultă la adresa dreptului de apărare”
Aosom
Cristela Georgescu reacționează după ce în presă au apărut informații din motivarea Curții de Apel București privind prelungirea cu 30 de zile a arestării preventive a soțului său, Călin Georgescu.

Sursa: Adevarul

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