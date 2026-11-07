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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cristela Georgescu răbufnește după apariția motivării prelungirii arestului preventiv: Avocații noștri nu au primit documentul oficial!

e Scris de e-politic ro
Cristela Georgescu răbufnește după apariția motivării prelungirii arestului preventiv: Avocații noștri nu au primit documentul oficial!
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Cristela Georgescu izbucnește dupa ce in presa a aparut motivarea prelungirii arestului preventiv pentru soțul sau. Soția lui Calin Georgescu a denunț

Sursa: Ziuanews.ro

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