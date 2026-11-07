Cristela Georgescu, reproș la adresa magistraților: „Călin Georgescu, un deținut politic. Un caz unic după 1989” VIDEO

Cristela Georgescu a transmis sâmbătă dimineață, 7 noiembrie, un mesaj public prin care contestă decizia judecătorilor, de a-l menține în arest pe soțul ei, fostul candidat la alegerile prezidențiale. În plus, aceasta a mai reproșat magistraților că încalcă legea, prin faptul că înainte să fie informați avocații inculpatului, presa primește informațiile din dosare, anticipat.

Distribuie: Facebook Instagram