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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cristela Gorgescu izbucnește după apariția motivării prelungirii arestului preventiv: Avocații noștri nu au primit documentul oficial!

l Scris de loredana codruț
Cristela Gorgescu izbucnește după apariția motivării prelungirii arestului preventiv: Avocații noștri nu au primit documentul oficial!
Aosom
Cristela Georgescu izbucnește după ce în presă a apărut motivarea prelungirii arestului preventiv pentru soțul său.

Sursa: Stiri Pe Surse

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