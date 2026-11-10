Cristi Danileț, reacție după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele

Fostul judecător Cristi Danileț califică drept incredibilă decizia fără precedent a președintelui de a interzice un jurnalist la Cotroceni. „Ceea ce face acum Nicușor Dan este incredibil. Oamenii au voie să îl critice, iar el se poate simți jignit, deranjat sau șocat. Ca politician de rang înalt taci și înduri. Dar nu face mustrare publică …

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