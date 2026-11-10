 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cristi Danileț, reacție după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele

m Scris de mona hera
Cristi Danileț, reacție după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni jurnalistului Ovidiu Vanghele
Aosom
Fostul judecător Cristi Danileț califică drept incredibilă decizia fără precedent a președintelui de a interzice un jurnalist la Cotroceni. „Ceea ce face acum Nicușor Dan este incredibil. Oamenii au voie să îl critice, iar el se poate simți jignit, deranjat sau șocat. Ca politician de rang înalt taci și înduri. Dar nu face mustrare publică …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech