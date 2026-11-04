Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, la Realitatea Plus: „Oxigenul politic din SUA se va consuma în plan intern”

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a afirmat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că rezultatul alegerilor din Statele Unite transmite un mesaj „cu o rezonanță internă și internațională foarte serioasă”. Diplomatul a prognozat că situația politică americană se va complica, iar România ar trebui să ia în calcul acest aspect în relația cu partenerul său strategic.

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