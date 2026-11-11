Cristian Pîrvulescu, după interdicția dictată de Nicușor Dan: „Devine, dintr-o dată, simbolul întregii conferințe. Peste două ore și jumătate se reduc la o singură propoziție”

Politologul Cristian Pîrvulescu critică modul în care Nicușor Dan a gestionat conferința de presă de la Cotroceni, susținând că reacția președintelui la adresa jurnalistului Ovidiu Vanghele a umbrit cele două ore și jumătate de explicații. Acesta atrage atenția asupra răspunsurilor insuficient pregătite, a riscurilor generate de interdicția impusă jurnalistului și a faptului că teme esențiale precum apărarea și securitatea națională au rămas în plan secund.

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