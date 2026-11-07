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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cristian Popescu piedone critică numirile „politice” de la Protecția Consumatorilor

m Scris de mihai cistelican
Cristian Popescu piedone critică numirile „politice” de la Protecția Consumatorilor
Aosom
Fostul șef de la Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, critică numirile considerate „politice” de la ANPC!

Sursa: Stiri Pe Surse

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