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Politică

Cristian Tudor Popescu, despre „gruparea mai puternică” din PSD. Consideră că nu Grindeanu conduce partidul

m Scris de mihai dima
Cristian Tudor Popescu, despre „gruparea mai puternică” din PSD. Consideră că nu Grindeanu conduce partidul
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Invitat la TVR1, Cristian Tudor Popescu a făcut o analiză a Partidului Social Democrat. The post Cristian Tudor Popescu, despre „gruparea mai puternică” din PSD. Consideră că nu Grindeanu conduce partidul appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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