Cristian Tudor Popescu spune că nu Sorin Grindeanu conduce PSD și indică „gruparea mai puternică” din partid

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre ceea ce a descris drept „ascensiunea «AUR-ismului» din PSD” și susține că existența acestei tabere în formațiune a fost reliefată de avertismentul lui Claudiu Manda pentru miniștrii PSD. „Era să zic PSD-ul lui Grindeanu…”, a afirmat CTP, joi, la TVR 1. Întrebat dacă el consideră că PSD nu este …

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