Cristian Tudor Popescu tranșează raportul despre anularea alegerilor: Nici dacă „s-a dus chiar la Putin și n-am știut, voturile pentru Călin Georgescu nu vor scădea”

Prezentarea raportului cu privire la anularea alegerilor din 2024 va fi o dezamăgire, crede gazetarul Cristian Tudor Popescu. Mult-așteptatul raport nu va include informații noi, ci va semăna cu „revista presei”, spune el. Indiferent cât de puternice ar putea fi dovezile, inclusiv o întâlnire a lui Călin Georgescu cu Putin, susținerea lui nu va scădea, consideră CTP.

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