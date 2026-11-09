Cristina Bâtlan, mesaj emoționant după ce s-a căsătorit la 53 de ani cu alesul inimii sale. Ce le-a transmis femeilor: „Așa că am spus DA!”

Cristina Bâtlan transmite un mesaj emoționant la câteva zile după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Traian. Fondatoarea brandului Musette a făcut o declarație specială în care vorbește despre noi începuturi și despre cât de frumoase pot fi acestea, chiar și după vârsta de 50 de ani. Afacerista

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