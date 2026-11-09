 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cristina Bâtlan, mesaj emoționant după ce s-a căsătorit la 53 de ani cu alesul inimii sale. Ce le-a transmis femeilor: „Așa că am spus DA!”

a Scris de andreea dumitru
Cristina Bâtlan, mesaj emoționant după ce s-a căsătorit la 53 de ani cu alesul inimii sale. Ce le-a transmis femeilor: „Așa că am spus DA!”
Aosom
Cristina Bâtlan transmite un mesaj emoționant la câteva zile după ce s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Traian. Fondatoarea brandului Musette a făcut o declarație specială în care vorbește despre noi începuturi și despre cât de frumoase pot fi acestea, chiar și după vârsta de 50 de ani. Afacerista

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech