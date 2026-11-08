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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Criză de asistenți sociali. Comunele din Iași fac angajări

c Scris de clara dima
Criză de asistenți sociali. Comunele din Iași fac angajări
Aosom
Lipsa specialiștilor din asistența socială afectează în special comunitățile rurale, unde copiii vulnerabili, vârstnicii și persoanele cu dizabilități depind de serviciile oferite de primării

Sursa: Ziarul Evenimentul

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