Criza politică din Israel, explicată. De ce Netanyahu poate rămâne premier

Israelul se îndreaptă spre o nouă criză politică după alegerile parlamentare din 27 octombrie, în care nici premierul Benjamin Netanyahu, nici principalul său adversar, fostul şef al armatei Gadi Eisenkot, nu au obţinut majoritatea necesară pentru a forma un guvern.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗