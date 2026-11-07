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Politică

Criza politică din Israel, explicată. De ce Netanyahu poate rămâne premier

m Scris de mediafax
Criza politică din Israel, explicată. De ce Netanyahu poate rămâne premier
Aosom
Israelul se îndreaptă spre o nouă criză politică după alegerile parlamentare din 27 octombrie, în care nici premierul Benjamin Netanyahu, nici principalul său adversar, fostul şef al armatei Gadi Eisenkot, nu au obţinut majoritatea necesară pentru a forma un guvern.

Sursa: Zf Ro

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