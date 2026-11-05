„Crud și nedrept”. Joshua Wong, simbolul demonstrațiilor prodemocrație din Hong Kong, a fost condamnat la încă 10 ani de închisoare

Joshua Wong, fosta imagine a mișcării pentru democrație din Hong Kong, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru complicitate cu forțe străine, potrivit legii privind securitatea națională a orașului. Wong se numără printre sutele de activiști și cetățeni obișnuiți din Hong Kong care au fost arestați în temeiul legii impuse în 2020, în urma manifestațiilor explozive prodemocrație și împotriva controlului crescând al Beijingului, potrivit BBC.

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