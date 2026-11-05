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Politică

CSM îi sancţionează pe judecătorii care au majorat pedeapsa lui Daniel Chiţoiu pentru că avocaţii "l-au apărat prea mult"

a Scris de andrei itu
CSM îi sancţionează pe judecătorii care au majorat pedeapsa lui Daniel Chiţoiu pentru că avocaţii "l-au apărat prea mult"
Aosom
Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a sancţionat doi judecători de la Curtea de Apel Piteşti, după ce aceştia au dispus condamnarea la 4 ani închisoare a fostului ministru Daniel Chiţoiu.

Sursa: Dcnews

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