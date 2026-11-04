 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

CTP, atac dur la Donald Trump după înfrângerea republicanilor în SUA: „Vom asista în continuare la tumbele acestui clovn sinistru” / Ce spune despre votul americanilor

r Scris de redactor, alexandra cruceru
CTP, atac dur la Donald Trump după înfrângerea republicanilor în SUA: „Vom asista în continuare la tumbele acestui clovn sinistru” / Ce spune despre votul americanilor
Aosom
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) lansează un atac dur la adresa președintelui american Donald Trump după rezultatul alegerilor din Statele Unite, în urma cărora republicanii au suferit o înfrângere.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech