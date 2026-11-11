CTP a criticat dur prestația președintelui Nicușor Dan din cadrul conferinței de presă de la Cotroceni. Gazetarul a susținut că șeful statului a oferit explicații previzibile și nu a lămurit problemele publice. CTP l-a acuzat pe președinte de lipsă de onestitate și de încercarea de a „ameți” electoratul. The post CTP, despre conferința de presă a Președintelui Dan: A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗