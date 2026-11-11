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Politică

CTP, despre conferința de presă a Președintelui Dan: A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap

s Scris de stefan lupu
CTP, despre conferința de presă a Președintelui Dan: A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap
Aosom
CTP a criticat dur prestația președintelui Nicușor Dan din cadrul conferinței de presă de la Cotroceni. Gazetarul a susținut că șeful statului a oferit explicații previzibile și nu a lămurit problemele publice. CTP l-a acuzat pe președinte de lipsă de onestitate și de încercarea de a „ameți” electoratul. The post CTP, despre conferința de presă a Președintelui Dan: A vrut pur și simplu să ne zăpăcească de cap appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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