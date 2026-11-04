Cu cât propune Ministerul Muncii indexarea pensiilor. Florin Manole: „Sigur că nu sunt suficienţi bani”

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că pensiile „cu certitudine” vor fi indexate, arătând că va trimite către Guvern propunerea de „respectare a legii care prevede majorarea cu rata inflaţiei de 7,3%”. Manole subliniază că aceasta nu este „o promisiune a Guvernului sau a PSD” şi admite că majorările cu 7 procente sunt mici, raportat la creşterile de preţuri din toate sectoarele. „Eu nu sunt aici avocatul ideii că curge lapte şi miere, (...) eu am spus că obiectivul acestui guvern, spre deosebire de politica anterioară de austeritate, este să nu curgă sânge din nicio categorie socială”, spune minstrul.

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