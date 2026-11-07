Cu ei vrem să spălăm rușinea din Liga Națiunilor. Gică Hagi a ales lotul pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lotul definitiv al României pentru ultimele două partide din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina. Selecționerul a convocat 26 de fotbaliști, cu care speră să mai salveze ceva dintr-o campanie dezastruoasă. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum, au încasat 13 goluri și ocupă ultimul loc în grupă.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗