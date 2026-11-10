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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Cu mâinile legate și portofelul larg deschis

r Scris de radhananda
Cu mâinile legate și portofelul larg deschis
Aosom
Pe 4 noiembrie, americanii i-au luat lui Donald Trump Congresul, dar nota de plată pentru supărarea lui o vom primi noi, europenii, de mână cu șeicii din Golf. Puterea de a porni un război rămâne la Casa Albă și orice lege care ar căuta să-l îngrădeas

Sursa: Yoga Esoteric

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