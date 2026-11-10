Cu mâinile legate și portofelul larg deschis

Pe 4 noiembrie, americanii i-au luat lui Donald Trump Congresul, dar nota de plată pentru supărarea lui o vom primi noi, europenii, de mână cu șeicii din Golf. Puterea de a porni un război rămâne la Casa Albă și orice lege care ar căuta să-l îngrădeas

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗