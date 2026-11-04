Cuie, ace și șuruburi găsite în dulciurile primite de copii de Halloween, în Austria și Germania: mai multe fetițe au fost rănite
Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | LCitește mai departe la sursa originală
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