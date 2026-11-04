Cuie, ace și șuruburi găsite în dulciurile primite de copii de Halloween, în Austria și Germania: mai multe fetițe au fost rănite

O tradiție inofensivă dedicată celor mici s-a transformat într-un coșmar pentru zeci de familii din Austria și Germania, după ce autoritățile judiciare din ambele țări au deschis anchete penale în urma descoperirii unor obiecte metalice periculoase ascunse intenționat în dulciurile primite la colindat de Halloween, relatează AFP și Le Figaro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗