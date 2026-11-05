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Politică

Cuie, șuruburi și ace, găsite în dulciurile primite de copii de Halloween, în trei țări europene. Dr. Tudor Ciuhodaru: Un mare semnal de alarmă. Putem muri perforați sau prin hemoragie - FOTO

d Scris de doinița manic
Cuie, șuruburi și ace, găsite în dulciurile primite de copii de Halloween, în trei țări europene. Dr. Tudor Ciuhodaru: Un mare semnal de alarmă. Putem muri perforați sau prin hemoragie - FOTO
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Este alertă în Europa după ce în mai multe țări copiii au primit de Halloween dulciuri în care erau ascunse cuie, șuruburi și ace, iar dr. Tudor Ciuhodaru lansează un avertisment pentru părinți.

Sursa: Dcnews

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