Cuirasatele lui Trump și „Cupola de Aur” par să se scufunde sub valul albastru: un nou „război al stelelor” pe cale să eșueze

Cuirasatele clasa Trump și scutul antiaerian și antirachetă masiv promovat drept Cupola de Aur (Golden Dome) sunt cele două programe de apărare preferate ale președintelui american Donald Trump, menite să facă parte din moștenirea sa, asigurând securitatea SUA împotriva dușmanilor săi mult timp după ce el va părăsi Casa Albă. Liderii democrați, care vor prelua în curând controlul asupra comisiilor-cheie din Congres, le descriu drept proiecte de vanitate ale lui Trump, prea extravagante și mult prea costisitoare, iar viitorul lor nu mai este acum atât de sigur, scrie The Times.

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