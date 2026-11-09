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Politică

Cum a ajuns un motan portocaliu primarul unui sat din Alaska și a rămas în funcție aproape 20 de ani

e Scris de e-politic ro
Cum a ajuns un motan portocaliu primarul unui sat din Alaska și a rămas în funcție aproape 20 de ani
Aosom
Locuitorii din Talkeetna au ales, in 1997, un motan portocaliu pe nume Stubbs drept primar al localitații. Deși funcția era una simbolica, pisica a de

Sursa: Ziuanews.ro

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