Zeci de clădiri istorice din Transilvania au ajuns în proprietatea statului maghiar, printr-un amplu program inițiat de guvernul condus de Viktor Orbán, derulat cu precădere între 2018 și 2022. Deși legea românească le oferă prioritate la cumpărare, Ministerul Culturii și autoritățile locale au refuzat constant să își exercite dreptul de preemțiune, lăsând aceste edificii să se degradeze. The post Cum a ajuns Ungaria să dețină zeci de clădiri de patrimoniu din România. Statul român le-a abandonat complet appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗