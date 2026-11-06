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Politică

Cum a ajuns Ungaria să dețină zeci de clădiri de patrimoniu din România. Statul român le-a abandonat complet (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Cum a ajuns Ungaria să dețină zeci de clădiri de patrimoniu din România. Statul român le-a abandonat complet (Cotidianul)
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Zeci de clădiri istorice din Transilvania au ajuns în proprietatea statului maghiar, printr-un (…)

Sursa: Ziar.com

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