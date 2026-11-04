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Politică

Cum a decurs vizita numărului 2 din Pentagon la București. România încearcă să ofere americanilor facilități

c Scris de constantin toma
Cum a decurs vizita numărului 2 din Pentagon la București. România încearcă să ofere americanilor facilități
Aosom
Numărul 2 din Pentagon, cel care împarte numărul militarilor americani din Europa, a fost miercuri în București.

Sursa: Stirile Pro.tv

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