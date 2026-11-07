Cum a reacționat fostul premier Ilie Bolojan, după ce Gândul a scris despre ultimul tun al Cancelariei conduse de Mihai Jurca

Fostul premier, Ilie Bolojan, a comentat, în cadrul unui dialog cu Dragoș Pătraru, desfășurat sâmbătă, 7 noiembrie, situația semnală de publicația Gândul, privind închirierea a 17 autoturisme pentru flota Guvernului, printr-un acord cadru semnat de fostul cancelar de la Palatul Victoria, liberalul Mihai Jurca. Valoarea contractului a fost de jumătate de milion de euro, iar […]

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