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Politică

Cum a reușit Canada să-i provoace lui Trump cele mai mari probleme la alegerile de la jumătatea mandatului

v Scris de viorica marin
Cum a reușit Canada să-i provoace lui Trump cele mai mari probleme la alegerile de la jumătatea mandatului
Aosom
Canada a încercat să transforme calendarul electoral american într-o pârghie în războiul comercial cu Donald Trump. După eșecul negocierilor din august, guvernul Carney a impus taxe care vizau produse cu impact direct asupra prețurilor din statele-cheie ale alegerilor intermediare.

Sursa: Adevarul

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