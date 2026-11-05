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Politică

Cum ar fi ajuns transporturi de animale vii în România fără acte, în timpul pestei porcine. Patru polițiști de frontieră, anchetați

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Cum ar fi ajuns transporturi de animale vii în România fără acte, în timpul pestei porcine. Patru polițiști de frontieră, anchetați
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Patru poliști de frontieră ar fi primit între 500 și 1.000 de lei de la transportatori de animale vii pentru a le permite să intre în România fără documentele legale. Joi au avut loc cinci percheziții în Arad și Timiș.

Sursa: Mediafax Ro

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