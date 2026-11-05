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Politică

Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac”

l Scris de laura macavei
Cum arată viața profesorilor navetiști care merg și 100 de kilometri ca să ajungă la școală: „Predau în cinci școli și îmi place ceea ce fac”
Aosom
Vlad Ghiță are 35 de ani și este profesor de logică și filosofie în cinci școli din București. Două ore pe săptămână predă la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, trei ore la Colegiul Național „Ion Neculce”, iar restul timpului și-l împarte între alte trei licee din Capitală. „Și nu am nicio problemă să fac asta. Ba chiar îmi place. Când îți iubești meseria nu ai cum s-o resimți ca pe o corvoadă”, a declarat profesorul, pentru Libertatea.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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