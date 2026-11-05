Cum au fost preluate în România fake-urile din alegerile americane: De la „vin islamiștii” la „vin comuniștii”

Alegerile intermediare din Statele Unite, desfăşurate pe 3 noiembrie, au fost însoţite de un val de dezinformări care au vizat atât corectitudinea procesului electoral, cât şi candidaţii, instituţiile şi grupurile sociale transformate în ţinte politice. De la acuzaţiile lui Donald Trump privind votul prin corespondenţă şi participarea ilegală a străinilor la scrutin, până la sondaje fabricate, înregistrări video trucate cu inteligenţa artificială şi acuzaţii false de terorism sau agresiune sexuală, campania a arătat cât de uşor poate fi transformată o informaţie falsă într-un instrument de influenţare politică.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗