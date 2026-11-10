Războiul din Iran a devenit conflictul cu cea mai mică rată de susținere din istoria Americii, iar acest lucru s-a văzut în rezultatul dezastruos al Republicanilor de la midterms. The post Cum i-a dus războiul din Iran „în cap” pe Republicani. Trump, pus să aleagă între escaladare și negocieri dezavantajoase cu Teheranul appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗