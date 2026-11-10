 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cum i-a dus războiul din Iran „în cap” pe Republicani. Trump, pus să aleagă între escaladare și negocieri dezavantajoase cu Teheranul

t Scris de teodor bobei
Cum i-a dus războiul din Iran „în cap” pe Republicani. Trump, pus să aleagă între escaladare și negocieri dezavantajoase cu Teheranul
Aosom
Războiul din Iran a devenit conflictul cu cea mai mică rată de susținere din istoria Americii, iar acest lucru s-a văzut în rezultatul dezastruos al Republicanilor de la midterms. The post Cum i-a dus războiul din Iran „în cap” pe Republicani. Trump, pus să aleagă între escaladare și negocieri dezavantajoase cu Teheranul appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech