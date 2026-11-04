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Politică

Cum încearcă Israelul să convingă SUA să continue războiul cu Iranul. Argumente folosite pentru invazia Irakului în 2002 (NYT)

a Scris de alexandru rotaru
Cum încearcă Israelul să convingă SUA să continue războiul cu Iranul. Argumente folosite pentru invazia Irakului în 2002 (NYT)
Aosom
Israelul a transmis Statelor Unite date de informații conform cărora Iranul ar putea folosi arme chimice împotriva adversarilor săi, au declarat pentru The New York Times surse bine informate.

Sursa: Digi24

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